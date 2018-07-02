Переселенка через суд вернула ребенку пенсию по потере кормильца. Новости

Переселенка из Горловки (НКТ*, Донецкая обл.) при помощи правозащитников смогла через суд вернуть своему несовершеннолетнему ребенку пенсию в связи с потерей кормильца. Об этом сегодня, 2 июля, сообщает пресс-служба Украинского Хельсинского союза по правам человека (УХСПЧ).

С началом вооруженного конфликта 33-летняя госпожа А. вынуждена была, взяв двух дочерей (2001 и 2008 года рождения), бежать от опасности на территорию, подконтрольную украинской власти. Они приехали в город Сумы. Женщина сама занимается воспитанием и содержанием детей. Отец одной дочери уже умер, а второй муж не проживает с семьей в течение почти 3-х лет и вообще не занимается женой и детьми.

Постоянной работы женщины не имеет; поиски работы, в том числе и через возможности службы занятости, положительного результата не дали, поэтому она вынуждена перебиваться временными и случайными заработками. Определенной помощью к семейному бюджету служили социальные выплаты внутренне перемещенным лицам (ВПЛ), предназначенные детям, а также пенсия в связи с потерей кормильца, назначенная одной из дочерей.

Но в январе 2018 года территориальный орган Пенсионного фонда Украины (ПФУ) перестал выплачивать пенсию по потере кормильца, использовав как основание для прекращения начисления пенсии решение комиссии по вопросам назначения/восстановления социальных выплат ВПЛ – о прекращении всех видов социальных выплат из-за отмены справки ВПЛ на основании подп. 4 п.12 Порядка осуществления контроля за проведением социальных выплат ВПЛ по месту их фактического проживания (пребывания), утвержденного постановлением Кабинета министров Украины №365 от 08.06.2016 года. «Вследствие неправомерных действий Сумского объединенного управления Пенсионного фонда семья не получала денег с начала 2018 года. Поэтому женщина и ее дети оказались в очень трудном материальном положении», – отмечают правозащитники.

Так, в феврале 2018 года женщина обратилась в приемную УХСПЧ в Сумах, чтобы бороться за свои права и вернуть выплаты.

В интересах А. был подготовлен и направлен в Сумской окружной административный суд административный иск к ответчику – территориальный орган ПФУ со следующими требованиями: признать противоправной бездеятельность Сумского объединенного управления ПФУ Сумской области, которая заключается в невыплате пенсии в связи с потерей кормильца, назначенной на несовершеннолетнего ребенка; обязать Сумское объединенное управление ПФУ Сумской области восстановить начисление и выплату пенсии на счет в уполномоченном банке, а также оплатить задолженность, которая возникла с момента прекращения начисления и выплаты пенсии. Одновременно с этим, в суд было направлено заявление об освобождении от уплаты судебного сбора, ведь эти расходы были несоизмеримы с ее состоянием. Проверив обстоятельства, изложенные в заявлении и учитывая, что предметом иска является защита социальных прав истицы, которая имеет право на получение пенсии в связи с потерей кормильца, и которой были прекращены такие выплаты, суд освободил женщину от уплаты судебного сбора.

В апреле 2018 года дело было решено судом первой инстанции положительно – иск женщины удовлетворен в полном объеме. Но территориальный орган ПФУ решил и дальше бороться за деньги, которые получал ребенок из-за потери умершего отца, и подал апелляционную жалобу, в которой приобщил ходатайство об освобождении от уплаты судебного сбора в связи с отсутствием средств для уплаты судебного сбора. А в июне 2018 года Харьковский апелляционный суд принял решение отказать в удовлетворении ходатайства об освобождении от уплаты судебного сбора, а затем вынес решение о возвращении апелляционной жалобы. «Поэтому решение суда первой инстанции вступило в силу – справедливость по отношению к ребенку была восстановлена, его права защищены», – подытожили в УХСПЧ.

*Сокращения: НКТ – временно неподконтрольная украинской власти территория

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