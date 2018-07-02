Хуг опроверг мнение, что в СММ ОБСЕ на Донбассе много россиян. Новости

Утверждение о значительной численности граждан России в составе СММ ОБСЕ является спекулятивным. Об этом сказал первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг, пишет «Укринформ».

По его словам, сейчас миссия насчитывает более 700 наблюдателей по всей стране, плюс около 400 сотрудников из числа граждан Украины. Всего на сегодня в СММ работают 1214 человек. «Также хочу отдельно прокомментировать некоторые спекуляции относительно стран происхождения сотрудников миссии. Ведь раньше распространялась необъективная информация о подавляющем количестве наблюдателей из России. На сегодня таких есть 37. Но самый большой контингент представлен Соединенными Штатами – 60. В общем численность наблюдателей СММ на 50% представлена ​​странами-членами Евросоюза. Все эти данные доступны для широкой общественности на нашем сайте», – уточнил Александр Хуг.

Он также напомнил, что Специальная мониторинговая миссия была размещена по приглашению правительства Украины в 2014 году на основе консенсусного решения, принятого на заседании Постоянного совета ОБСЕ. «Отмечу, что это произошло еще до эскалации вооруженного конфликта. Мы присутствуем во всех регионах Украины, но, конечно, главное внимание сосредоточено на востоке страны. За пределами Донецкой и Луганской областей у нас есть 8 представительств, в частности в Киеве, Херсоне, Одессе, Днепре, Харькове, Ивано-Франковске, Львове и Черновцах. Однако главные наши ресурсы сосредоточены в Донецке и Луганске, включая 15 постоянных представительств по обе стороны линии соприкосновения», – сказал Хуг.

По его словам, эти команды осуществляют мониторинг и патрулирование в дневное время суток, а также в течение ночи на статических 15 постах наблюдения. Есть также 13 камер наблюдения вдоль линии соприкосновения, которые работают круглосуточно. Вся информация, в том числе данные, получаемые с помощью этих технических средств, передаются в Киев.