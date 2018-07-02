ГПУ подозревает двух помощников Жириновского в финансировании терроризма (Фото). Новости

Генпрокуратурой Украины составлено сообщение о подозрении двум депутатам Государственной Думы Российской Федерации в финансировании терроризма. Об этом сегодня, 2 июля, сообщает пресс-служба ГПУ.

«В Генеральной прокуратуре Украины продолжается работа по установлению фактов, подтверждающих причастность Российской Федерации к поддержке, материального-техническому обеспечению террористических организаций "ЛНР" и "ДНР", и привлечения виновных лиц к уголовной ответственности», – говорится в сообщении.

«Досудебным расследованием установлено, что два депутата Государственной Думы Российской Федерации, находясь на территории г.Москвы, в марте - июне 2014 года с целью материального обеспечения террористических организаций "ЛНР" и "ДНР" в составе организованной В. Жириновским преступной группы, в которую также вошли отдельные депутаты Государственной Думы Российской Федерации и члены Либерально-демократической партии России, в том числе руководители и представители региональных филиалов партии, действуя публично, с участием представителей "ДНР" в присутствии средств массовой информации призвали граждан Российской Федерации к сбору средств для материального обеспечения "ЛНР" и "ДНР", а также обеспечили размещение соответствующих объявлений на сайтах партии и открытие пунктов на территории России по сбору соответствующих средств», – уточняется в сообщении ГПУ.

Кроме того, указанные депутаты заключили соответствующее соглашение по материальному обеспечению «ДНР», а также обеспечили предоставление ее участникам помещения на территории Москвы для представительской деятельности. «Также за счет собранных средств указанные депутаты под руководством В. Жириновского, действуя, в частности, по просьбе главы террористической группы "Сомали" М. Толстых (позывной "Гиви"), на протяжении 2014-2017 годов осуществили поставку представителям этих преступных формирований 6 транспортных средств российского производства с повышенными проходными и эксплуатационными возможностями, некоторые из которых использовались во время совершения террористических актов против военных и правоохранительных подразделений Украины, в частности на территории Донецкого аэропорта», – говорится в сообщении.

По этим фактам преступной деятельности указанной организованной группы 27.06.2018 года работниками управления надзора за соблюдением законов органами, которые ведут борьбу с организованной преступностью, Генеральной прокуратуры Украины составлены сообщения о подозрении двум депутатам Государственной Думы Российской Федерации в совершении ими преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 258-5 УК Украины (финансирование терроризма).

Инкриминируемые депутатам Государственной Думы Российской Федерации уголовные правонарушения предусматривают возможность их заочного осуждения в Украине на срок от десяти до двенадцати лет лишения свободы. «Стоит отметить, что 12.09.2014 Евросоюз ввел экономические санкции против Российской Федерации за содействие в дестабилизации ситуации в Украине и оккупации полуострова Крым. Эти санкции также включают индивидуальные ограничительные меры, а именно запрет в предоставлении виз и замораживание активов в отношении отдельных лиц, в том числе по В. Жириновскому и одному из депутатов, которому сообщено о подозрении. Такие же санкции введены Канадой, Австралией и Швейцарией (28.04.2014, 01.09.2014 и 12.11.2014). В июне 2018 года Евросоюзом пролонгировано действие санкций еще на полгода», – сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Кроме того, в ведомстве напомнили, что в отношении Жириновского и других лиц Указом Президента Украины от 15.05.2017 года №133 / 2017 принято решение СНБОУ от 28.04.2017 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», которое предусматривает отказ в предоставлении и отмене виз, применении других запретов въезда на территорию Украины; блокирование активов и временное ограничение права человека пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом. «Заметим, что Генеральная прокуратура Украины продолжает принимать исчерпывающие меры с целью установления всех лиц, причастных к совершению этого и других преступлений против Украины, и привлечению виновных к определенной Уголовным кодексом Украины ответственности», – уточнили в ГПУ.