Через КПВВ на Донетчине пытались перевезти товары на 260 тыс. гривен (Фото). Новости

На контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) Донецкой области за выходные сотрудники налоговой милиции и пограничники предотвратили 6 попыток незаконно перевезти товары через линию разграничения на сумму более 260 тыс. грн. Об этом сегодня, 2 июля, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной фискальной службы в Донецкой области.

Так, житель Донецка пытался среди личных вещей перевезти на неподконтрольную украинским властям территорию (НКТ) прибор для майнинга криптовалют ориентировочной стоимостью 150,4 тыс. грн.

Фото: пресс-служба ГУ ГФС в Донецкой области

Кроме того, при осмотре автомобиля, за рулем которого находился житель поселка Ровнополь (Волновахский р-н) налоговики обнаружили автомобильную турбину ориентировочной стоимостью 41,5 тыс. грн, которую он пытался скрыто перевезти на НКТ.

«Аналогичные нарушения были выявлены при осмотре автомобилей под управлением жителей г. Бахмут (попытка скрыто перевезти новую одежду ориентировочной стоимостью 11,92 тыс. грн), г. Горловки (детские памперсы, детское питание и моющие средства общей ориентировочной стоимостью 12,2 тыс. грн) и г. Луганска (духи известных мировых брендов ориентировочной стоимостью 45 тыс. грн), которые направлялись на временно оккупированную территорию Украины», – говорится в сообщении фискальной службы.

Кроме того, житель Донецка пытался перевезти с неподконтрольной территории Украины 80 пачек сигарет с логотипами «Marlboro» и «Прима Дона» без марок акцизного налога ориентировочной стоимостью 2,3 тыс. грн.

Фото: пресс-служба ГУ ГФС в Донецкой области

По информации фискальной службы, в отношении нарушителей составлено 6 протоколов об административном правонарушении. Товары изъяты.

Помимо этого, на КПВВ «Марьинка» налоговиками был задокументирован факт предложения взятки в размере 1 тыс. российских рублей жителем Волновахи. Материалы переданы работникам полиции для принятия решения согласно действующему законодательству.

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