Куклотерапия на линии разграничения: Как детям помогают справиться со стрессом от войны (Фото). Новости

В Счастье (Луганская обл.) на линии соприкосновения в детском саду «Звездочка» работает практический психолог Ольга Назаренко (на фото). Сегодня его посещают 60-70 детей ежедневно вместо 250, как было до начала конфликта. Часть помещений учреждения до сих пор ждет полноценного восстановления после обстрелов. Сейчас команда инженеров Международного комитета Красного Креста (МККК) работает над этим.

Как психолог, Ольга отмечает: в восстановлении нуждается не только здание. Уже 4 года ей приходится работать над тем, чтобы помочь коллегам и детям справиться с психологическими проблемами, вызванными конфликтом. «Сначала я учила коллег, как скрыть негативные эмоции, как справиться со страхом, который иногда даже парализует. Ведь во время обстрела нам необходимо вывести детей в безопасное помещение и избежать паники. Мы первые контактируем с малышами, поэтому они считывают наши эмоции, копируют наше поведение», – объясняет Ольга.

Работать с детьми стало сложнее, признается она. «В первые дни конфликта наши дети играли только в войну. Они не ложились спать, когда слышали звуки взрывов. Хотя в последний год и стало намного тише, но малыши и до сих пор вздрагивают от громких звуков. Думаю, еще долго будут… Они прекращают играть интересную игру, чтобы переместиться в убежище, когда кто-то просто хлопнул входной дверью. Это уже приобретенный рефлекс», – объясняет психолог.

Такие страхи, психологические травмы могут остаться с человеком на всю жизнь. Пятилетняя внучка Ольги долго не хотела заходить в собственную комнату, отказывалась оставаться на ночь в квартире, где пережила обстрел, где «летала кроватка».

Стресс вызывает в детях повышенную тревожность, которая в одних переходит в агрессию, а в других – в замкнутость. Здесь арт-терапия и приходит на помощь. «Я работаю с куклами уже более 7 лет и мне очень нравится результат. Ребенку проще открыть свои переживания кукле, чем педагогу. У нас в садике есть марионетки, куклы, которые надевают на руку, куклы-персоны. Для каждого вида – своя методика работы. Сегодня, например, к нам в логопедическую группу приходили две куклы-персоны – Маша и Артем. Их применяют в работе с застенчивыми или наоборот агрессивными детьми, или с теми, кто имеет какие-то физические недостатки, да и то лишь в сочетании с другими видами терапии как, например, песчаной. Она основывается на любви малышей к занятиям по развитию тактильных ощущений. В садике у нас несколько маленьких самодельных песочниц, а еще мы ходим на большую световую песочницу в дом культуры, играя в которых, дети рассказывают о своей семье, о себе, о том, кто и как с ними общается. А мы для себя делаем заметки: кто требует индивидуальных занятий, где надо поработать с родителями», – рассказала Ольга Назаренко.

Кукла на таких занятиях выступает собеседником. «Я рассказываю ребенку историю куклы, похожую на историю ребенка, и мы вместе ищем способы решить проблему. Например, мама ребенка заболела. Мы вместе думаем, что мы можем сделать, чтобы помочь ей, как дождаться, пока мама вернется из больницы. Сложнее всего работать в ситуациях, когда дети сталкиваются со смертью. В моей практике были два таких случая. И, к сожалению, я не могу сказать, что мне удалось помочь так, как хотелось бы», – поделилась психолог.

«Я благодарна судьбе за то, что в свое время освоила куклотерапию. Это простой и эффективный путь наладить контакт с детьми. Особенно сейчас, когда в жизни детей так много стресса», – добавляет Ольга.

Занятия по рисованию для Ольги – еще один способ увидеть душу ребенка и помочь наполнить ее позитивом. «Часто бывает, что ребенок начинает рисовать все черным, создает ужастики. И тогда я предлагаю, как сделать злого добрым, например, дорисовав бантик или рассказав ему веселую историю. После нескольких подобных занятий детские рисунки наполняются другими оттенками, а со временем становятся еще ярче», – говорит она.

Измерить уровень страха, стресса или отчаяния в детских сердцах гораздо сложнее, чем размер щели в пробитом осколком снаряда стекле. И, конечно, нет такой системы, которая определит, сколько стоит одна улыбка ребенка, пережившего обстрелы или потерявшего близкого человека. Сама Ольга точно знает лишь одно – улыбкам необходимо помогать сиять – чем чаще, тем лучше. И они вместе с малышами прячутся под радужный парашют, который весело взлетает над головами и так смешно щекочет, когда опускается вниз. Под ним так легко верить в хорошее и смеяться вместе с друзьями.

По материалам: МККК в Украине

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