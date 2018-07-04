Энергия солнца Донбасса: Как компьютерщик стал зарабатывать на электроэнергии (Фото) . Новости

До войны семья Кривенцовых ежедневно преодолевала по 140 км – 70-т от Покровска (бывший Красноармейск) до Донецка и столько же обратно. В шахтерской столице Андрей владел компьютерным бизнесом, а его жена Александра занималась изготовлением рекламной и сувенирной продукции. В таком режиме супруги жили и работали 10 лет, до весны 2014 года. С началом боевых действий ездить стало небезопасно, да и работа остановилась. Кому нужны компьютеры или реклама, когда над головой летают снаряды?

«Весну и все лето сидели на чемоданах. Думали, если война доберется и до Покровска, то будем готовы сорваться и уехать в любой момент. Меня с семьей все друзья ждали: в Днепре, Киеве и даже в Ужгороде», – перечислил Андрей Кривенцов в беседе с «Донецкими новостями».

Семья год жила в подвешенном состоянии. «Не хотели работать на территории "ДНР", но и начинать заново было страшно, и средств особо для этого не было. А когда ситуация в городе более-менее стабилизировалась и стало понятно, что тут, в Покровске, – Украина, решили возобновить свой бизнес. Жена продолжила развивать рекламное направление и все средства, которые были отложены на "всякий случай", вложили в развитие. Это было правильное решение, ведь буквально с первого месяца увидели прибыль», – продолжил Андрей.

К слову, фирма Александры – единственная в Донецкой области, которая имеет собственное оборудование для производства рекламы.

Андрей же думал опять заняться продажей компьютерной техники, но исследовав местный рынок, понял, что компьютеры – товары не первой необходимости в военное время в провинциальном Покровске. «Я долго думал, чем заниматься, как зарабатывать. Мне всегда была интересна тема возобновляемой энергетики. И я решил, что буду заниматься этим перспективным направлением. Энергия солнца гигантскими шагами развивается во всем мире, и Украина не должна отставать в этом вопросе. К тому же, развивая возобновляемые источники энергии, мы делаем свой вклад в будущее наших детей и экологию нашей страны», – сказал он.

Эту бизнес-идею Андрей вынашивал еще с конца 2014 года. Но поставить дело на рельсы смог только спустя два года, когда собрал стартовый капитал и получил необходимые знания. Несколько лет посещал специализированные выставки и семинары. Получил необходимые сертификаты и подписал контракты и дилерские договора с поставщиками оборудования.

«Моя фирма "ADSK инновационные технологии" делает все "под ключ": разработка проектов фотоэлектрических станций, установка и техническое сопровождение. Все установленные станции мы контролируем через специальное программное обеспечение. Следим за работой в реальном времени и в случае неполадки сразу же узнаем об этом», – рассказал Андрей.

Многие думают, что достаточно купить солнечную панель и получать электроэнергию. Но на самом деле это не так. «Чтобы станция начала функционировать, необходима солнечная панель, преобразующая солнечный свет в постоянный ток, инвертор, который преобразует постоянный ток в переменный одно или трехфазный, автоматика для защиты от грозы и перепадов напряжения в сети и все это надо соединить специальными проводами», – рассказал предприниматель.

Несмотря на неспокойное время, потребность в инновационных технологиях есть, и немалая. По словам Андрея Кривенцова, люди готовы вкладывать деньги, но им не хватает знаний в этом вопросе. «Опираясь на свой опыт, могу сказать, что многие люди хотят получать электроэнергию по "зеленому тарифу", но проблема в том, что у них не хватает информации – как это работает. Очень много примеров, когда люди все купили, просчитали, а по факту не выходит тех цифр, на которые рассчитывали. То неправильно подобрали оборудование, то еще что-то. Ну и нехватка опыта в этом деле тоже сказывается», – отметил он.

Андрей рекомендует не играть в «Кулибиных», а сразу обратиться к специалистам. Чтобы не быть голословным, предприниматель на территории «ADSK» установил солнечную станцию. «Я сапожник – с сапогами. Было бы странно, занимаясь установкой станций, не иметь свою. На нашем сайте можно посмотреть ее работу в реальном времени. Каждый потенциальный клиент может воочию увидеть работу станции», – сказал собеседник.

На сегодняшний день станции, собранные Андреем и его монтажниками, помимо Покровска успешно функционируют в Дружковке, Мирнограде, Днепре, Желтых Водах. А в конце прошлого года компания «ADSK» начала эксперимент по возобновляемой энергетике в Добропольском районе. В селе Шахово была установлена солнечная электростанция, которая вырабатывает электроэнергию для полутора сотни фонарей. Это стало возможно благодаря средствам местной громады.

В остальных селах Добропольского района было установлено несколько десятков автономных светильников для наружного освещения. «Уникальность этих автономных светильников в том, что они оснащены литиевыми аккумуляторами, такими как у электромобилей. Благодаря этому светильник светит круглый год. В наших условиях аккумулятор не замерзает, и имеет запас электроэнергии на 48 часов. К тому же он выдерживает разряд тока в 2-3 раза превышающий его номинал и при этом с ним ничего не случится – будет работать, как и прежде. Во всех аккумуляторах встроена электроника, которая контролирует работу аккумулятора, т.е. она не даст ему поломаться. В критические моменты работы контролер просто отключит аккумулятор, и он останется живой. А когда восстановится нормальный режим, аккумулятор опять включится в работу. Прослужит такой аккумулятор 8 лет», – объяснил Андрей принцип работы инновационных фонарей.

Цена вопроса:

1 кВт стоит 1 тыс. долл. (это стоимость оборудования с установкой). Необходимым минимум – от 5-ти кВт. Пятикиловаттная станция в месяц «зарабатывает» до 3 тыс. грн. За 5 лет вложения полностью окупаются.

«Зеленый тариф» – 4 грн 72 коп. чистого дохода с 1 кВт выработанной энергии, который государство перечисляют на карту. Отсюда вычтены налоги: подоходный, НДС и военный сбор. Тариф зафиксирован в евро и пересматривается каждые 3 месяца в зависимости от изменения курса евро к гривне. Простыми словами вы получаете депозит в евро под 30% годовых.

«Зеленый тариф» – это специальные финансовые условия, которые позволяют частным домохозяйствам, которые производят посредством солнечной станции электрический ток, продавать его в сеть. Причем по цене, которая в 2-3 раз больше, чем стоимость киловатта для обычных потребителей. Выгода здесь очевидна. Эта программа защищена на государственном уровне. Любой может производить и продавать электроэнергию без лицензии. «Зеленые» тарифы и стоимость киловатта (кВт*ч) защищены законом до 2030 года. Однако существует одно ограничение – к «зеленому» тарифу нельзя подключать домашнюю электростанцию, мощность которой превышает 30 кВт. Если обобщить, то «зеленый тариф» для частного домохозяйства – это разница между произведенной электроэнергией и потребленной. Это и есть чистая прибыль владельца солнечной электростанции.

Анна Курцановская, РПД «Донецкие новости»