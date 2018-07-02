Украинский писатель из Донецка получил Вышеградскую литературную премию. Новости

Дончанин-переселенец Владимир Рафеенко стал лауреатом Вышеградской литературная премии Восточного партнерства. Об этом сообщает официальный сайт награды.

Владимир Рафеенко получил премию за роман «Долгота Дней» (издательство «Фабула»). Роман также имеет украинский перевод, который вышел в «Издательстве Старого Льва» под названием «Долгие Времена».

Кроме Рафеенко, среди номинантов из Украины были также Оксана Кись («Украинки в ГУЛАГе: выжить значит победить»), Сергей Жадан («Интернат»), Артем Чех («Точка ноль») Мирослав Дочинец («Мафтeй. Kнига написана сухим пeрoм»), Мирослав Лаюк («Баборня») и Екатерина Калитко («Земля утерянных или Маленькими страшными сказками»).

Напомним, что Вышеградская литературная премия Восточного партнерства (Visegrad Eastern Partnership Literary Award) отмечает авторов поэзии, художественной и научной литературы из стран Восточного партнерства (Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Молдовы и Украины).

Владимир Рафеенко родился 25 ноября 1969 года в Донецке (Украина). В 1996 году окончил Донецкий национальный университет по специальности русская филология, культурология. Работал литературным редактором и ведущим менеджером в издательствах Донецка. Публикуется с 1995 года. Член украинского отделения «Пен-центра». Автор 6 романов, книги новелл, 3 стихотворных сборников. Имеет публикации в литературно-художественных журналах Нью-Йорка, Стокгольма, Киева, Одессы, Москвы, Санкт-Петербурга, Вроцлава, Вены, Берлина.

С июля 2014 года в связи с войной на востоке Украины вынужденно проживает в Киеве.

Ранее сообщалось, что, по мнению Рафеенко, в настоящее время в Украине идет процесс трансформации сознания, трансформации разного рода «местечковых» версий культуры в нечто единое и упорядоченное.

Источник: cайт «Читомо»

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