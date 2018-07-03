На Донетчине пьяный полицейский нанес ножевые ранения двум мужчинам. Новости

В Донецкой области патрульному полицейскому, который нанес удары ножом, ранив двоих мужчин во время ссоры в кафе, избрана мера пресечения. Ведется расследование. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

«По ходатайству Лиманского отдела Славянской местной прокуратуры судом избрана мера пресечения сотруднику полиции, который обоснованно подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) УК Украины», – говорится в сообщении.

Как выяснилось в ходе досудебного расследования, поздно вечером 28 июня 23-летний полицейский патрульной полиции в городах Краматорск и Славянск, в свободное от работы время находился в одном из кафе Лимана. После закрытия заведения между ним и двумя другими посетителями, которые также находились в состоянии алкогольного опьянения, возникла ссора, во время которой полицейский нанес обоим мужчинам проникающие ножевые ранения. Оба пострадавшие 32 и 35 лет, которые оказались родными братьями, доставлены в городскую больницу и прооперированы.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. «Досудебное расследование продолжается под процессуальным руководством прокуратуры», – отмечается в сообщении.