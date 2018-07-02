Да, мы не можем увидеть все: Хуг оценил эффективность СММ ОБСЕ на Донбассе. Новости

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ на Донбассе не ремонтирует разрушенное обстрелами жилье и не доставляет продукты питания, но устанавливает нуждающихся и помогает обеспечить доступ ответственных структур для предоставления такой помощи. Об этом сказал первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг, пишет «Укринформ».

«Трудно оценить уровень нашей эффективности. Ведь это может быть "измерено" в ситуации, когда конфликт прекратится. Миссия способствует обеспечению стабильности и мира. Но, чтобы это оценить, следует определить уровень насилия или его отсутствие. Согласитесь, эту категорию сложно "измерить"», – сказал Хуг.

По его словам миссия прилагает усилия для содействия урегулированию конфликта, предоставляя объективную и проверенную информацию, которая поможет ответственным лицам принять решение и позволит тем, кому принадлежит власть и фактический контроль, привлечь нарушителей договоренностей к ответственности. «Да, мы не можем увидеть все. Однако те факты, которые включаются в наши отчеты, точно проверены. И эта информация также позволяет нам способствовать улучшению гуманитарной ситуации в зоне ответственности. В частности, мы определяем людей, нуждающихся в помощи, например, по ремонту домов, восстановлению водопроводов, линий телефонной связи ... Мы сами это не ремонтируем, мы не доставляем продукты питания, но мы способствуем обеспечению доступа ответственных структур и организаций для предоставления такой помощи и передаем соответствующую информацию через наши патрули с обеих сторон линии соприкосновения», – уточнил заместитель главы миссии.

Ранее сообщалось, что, как отметил Александр Хуг, утверждение о значительной численности граждан России в составе СММ ОБСЕ является спекулятивным.