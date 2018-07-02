На отдых в Австрию поедут дети, родители которых погибли или получили ранения на Донбассе. Новости

В Австрии этим летом отдохнут три группы детей, родители которых погибли или были ранены на Донбассе, первая группа уже прибыла. Об этом сегодня, 2 июля, на своей странице в Twitter сообщил посол Украины в Австрии Александр Щерба.

«По договоренностям посольства с австрийскими организациями, этим летом в Австрии отдохнут 3 группы детей, родители которых погибли или были ранены в Донбассе. Первая делегация в составе 50 человек прибыла 1 июля», – сообщлил посол.

Щерба поблагодарил принимающую сторону – Lions Club Wien.