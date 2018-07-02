На Донетчине снова растут долги по зарплате. Новости

В Донецкой области долги по выплате заработной платы на 1 июня 2018 года составили 455,1 млн грн, или 17,8% всех долгов по ее выплате в Украине (2 561 млн грн)*. В течение мая этого года задолженность по зарплате увеличилась на 2,4%, по сравнению с 1 января 2018 года – на 0,4%. Об этом сегодня, 2 июня, сообщает Главное управление статистики в Донецкой области.
По информации ведомства, сумма задолженности на экономически активных предприятиях области составила 395,8 млн грн, или 86,6% всех долгов. Это на 2,8% больше, чем было на 1 мая, и на 4,3% больше по сравнению с 1 января 2018 года.
Согласно данным статистики, в промышленности долги перед работниками предприятий в течение мая выросли на 3,3% и на 1 июня 2018 года составили 364,1 млн грн, или 92% задолженности экономически активных предприятий всех видов деятельности. Из них 86,6 млн грн не выплачено работникам угольной промышленности, что на 27,1% больше, чем на 1 мая, и на 39,1% больше, чем было на 1 января 2018 года.
Самой большой, по-прежнему, оставалась задолженность по выплате заработной платы работникам экономически активных предприятий машиностроения: на 1 июня 2018 года она составила 189,6 млн грн.
Напомним, задолженность по выплате заработной платы на 1 мая 2018 года составила в области 444,6 млн грн. В течение апреля долги уменьшились на 0,4%, по сравнению с 1 января 2018 года – на 2%.
*Статистические данные приведены без учета части временно неподконтрольной Украине территории.
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