В Дружковке за сутки произошло два самоубийства. Новости

За сутки в Дружковке (Донецкая обл.) зарегистрировано два несчастных случая. Об этом сегодня, 2 июля, сообщает отдел коммуникации Краматорского отдела полиции Донецкой области.

Так, в полицию поступило сообщение от работников скорой помощи, что в больнице скончался 42-летний мужчина. Медики диагностировали у него ушиб внутренних органов, которые он получил при падении из окна 4-го этажа многоэтажки.

Другой несчастный случай произошел в селе Райское. Около 23:00 местная жительница сообщила, что по месту жительства нашла повешенным своего сына 2001 года рождения.

Оба факта внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «Естественная смерть». Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства при которых погибли мужчина и молодой парень.

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