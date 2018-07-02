Пионерам будущего: Какое послание хранит «капсула времени», извлеченная в Краматорске. Новости

В Краматорске (Донецкая обл.) 27 июня в стене реконструируемого Центра внешкольной работы была извлечена капсула. Но памятная доска с данными о закладке капсулы, ее назначение и время открытия было потеряно. Об этом сегодня, 2 июля, сообщает пресс-служба Краматорского городского совета.

«Обратившись к свидетелям и участникам событий тех лет, к архивным документам, удалось выяснить, что капсула была торжественно заложена 19 мая 1972 по случаю 50-летия Всесоюзной пионерской организации и открытия "Дворца пионеров", который сейчас и называется Центр внешкольной работы. Тогда на торжествах присутствовали представители всех пионерских организаций города, школьники, строители, представители городской власти и гости. Капсулу от пионеров 1972 года для пионеров будущего сделали по образцу той, которую комсомольцы в 1970 году заложили на центральной площади Краматорска», – говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что по словам участников событий 46-летней давности, в капсуле находится отчет пионеров об их деятельности и призыв к будущим поколениям продолжать добрые дела.

Кроме того, как указано в газете «Краматорская правда» №60 (7883) от 19 мая 1972 года, пионеры 1972 завещали потомкам открыть капсулу в 2022 году.

Как сообщалось ранее, 22 мая, на центральной площади Краматорска была извлечена из земли «капсула времени». Вскрыть ее, согласно пожеланиям молодежи прошлого века, предполагалось в 2070-м году, однако, в связи с капитальной реконструкцией центральной площади города, планы изменились.

Читайте также: