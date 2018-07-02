Сокращение комендантского часа в «ДНР» оживит экономику, – Захарченко. Новости

Решение о сокращении продолжительности комендантского часа в «ДНР» позволит оживить экономику, пересмотреть график работы торговых организаций и общественного транспорта. Об этом сегодня, 2 июля, заявил «глава ДНР» Александр Захарченко, пишут местные интернет-ресурсы.

Он также сказал, что это решение связано с многочисленными обращениями граждан. «Совместно с МВД ДНР мы рассмотрели возможность сокращения и, хотя полностью отказаться от этой вынужденной меры мы пока не можем, на два часа решили сократить», — сказал Захарченко.

До сегодняшнего дня в «ДНР» комендантский час действовал с 23:00 до 5:00.

Ранее сообщалось, что в «ДНР» сократили время действия комендантского часа. «Глава ДНР» Александр Захарченко издал «указ», по которому теперь комендантский час установлен с часу ночи и до пяти утра.