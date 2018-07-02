Впервые в Мариуполе: Как прошел областной чемпионат по велоспорту на шоссе (Фото). Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) впервые прошел многодневный областной чемпионат по велоспорту на шоссе. Об этом сегодня, 2 июля, сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета.

Отмечается, что популярность велосипедного спорта и активность мариупольских спортсменов послужила решающей в выборе города для проведения соревнований.

Так, в гонке участвовало порядка 80 велосипедистов из Мариуполя, Славянска, Краматорска, Дружковки и Лимана (до переименования Красный Лиман). Чемпионат начался с пролога. Спортсмены преодолевали дистанцию в 4 километра.

Соревнования проходили в четыре этапа, по результатам которых и определили лучших спортсменов.

По словам депутата городского совета Владимира Курского, спортсмены из других городов отметили высокий уровень организации чемпионата в Мариуполе. «Мариуполь в очередной раз доказал и подтвердил, что он спортивный город с активными, доброжелательными и целеустремленными жителями», – сказал он.

Все участники были награждены памятными призами, грамотами, медалями и кубками.

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