Просто абсурд: В Италии на этой неделе будут судить Нацгвардейца Маркива. Новости

Адвокат нацгвардейца Виталия Маркива, которого обвиняют в причастности к убийству итальянского фотографа Андреа Роккелли, планирует пригласить на процесс в Италию свидетелей из Украины. Об этом заявил сам адвокат Раффаэле делла Валле, сообщает «Громадське».

По его словам, они должны помочь пролить свет на то, что произошло на горе Карачун в мае 2014 года. Адвокат добавил, что он видится с Маркивым 10 десять дней. После года в тюрьме тот чувствует себя подавленно, рассказал делла Валле. «Виталий деморализован. Он даже не стрелял, приказы не отдавал, был простым солдатом, и совершенно непонятно, почему из 300 солдат, которые были на холме, арестовали именно Маркива», – отметил защитник.

Обвинения против Маркива основываются на показаниях журналистов – француза Уильяма Рогелона, который находился на Донбассе вместе с Роккелли и получил ранение в тот день, а также итальянских журналистов, общались с Виталием по телефону.

По словам адвоката, «он сказал им одно, а журналисты рассказали совсем другое. Они спросили – можем подъехать? Он сказал – не едьте сюда, здесь стреляют повсюду. Это понятно, потому что идет война. Карабинеры интерпретировали эти слова как "я стрелял во всех невооруженных граждан". На основе этого против него построили дело, других доказательств нет. Это просто абсурд».

Суд над Виталием Маркивым начнется 6 июля в итальянском городе Ассизи.

Напомним, 1 июля 2017 года стало известно о том, что в Италии по подозрению в причастности к гибели под Славянском фоторепортера Андреа Роккелли арестовали украинского военного Виталия Маркива. В ГПУ заявили, что удивлены арестом украинского военного. «По данным украинского следствия, гибель двух журналистов произошла вследствие артобстрела со стороны российско-террористических войск», – заявил заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин.

Как отмечалось, 24 мая 2014 года в районе поселка Андреевка в районе Славянска под минометный огонь попала группа иностранных журналистов. Итальянский фоторепортер Андреа Роккелли и его переводчик (россиянин Андрей Миронов) погибли. 30 июня 2017 года в итальянском городе Болонья по подозрению в причастности к гибели фоторепортера Роккелли был арестован украинский доброволец Виталий Маркив.

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