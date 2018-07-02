Абитуриенту-2018: В Украине стартовал прием заявок на младшего специалиста на базе 9 классов (Инфографика). Новости

Сегодня, 2 июля, в Украине стартовал прием заявок на младшего специалиста на базе 9 классов. Такие абитуриенты должны подавать заявления и документы исключительно в бумажной форме непосредственно в приемные комиссии колледжей и техникумов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины.

Документы будут принимать до 18 часов 14 июля. Вместе с заявлением абитуриенту надо предъявить и:

документ, удостоверяющий личность (свидетельство о рождении для лиц, которым исполняется 14 лет после 1 мая 2018 года), и его копию;

военно-учетные документы;

документ государственного образца о ранее полученном образовательном уровне, на основе которого осуществляется поступление, и приложение к нему, а также их копии;

документы, подтверждающие право на зачисление по собеседованию, на участие в конкурсе по результатам вступительных экзаменов и/или квоте-1, квоте-2 на основе полного общего среднего образования (при наличии);

4 цветные фотографии размером 3х4 см.

Отмечается, что также учебные заведения в своих правилах приема могут устанавливать дополнительные документы, необходимые для поступления, если это вызвано особенностями поступления на определенную специальность или конкурсное предложение.

С 15 до 22 июля будут проходить вступительные экзамены, творческие конкурсы и собеседования, а не позднее 12 часов 24 июля учебные заведения должны обнародовать рейтинговые списки абитуриентов. Зачисление на бюджетные места будет происходить до 18 часов 30 июля, а на контракт – в две волны: до 2 августа и до 30 августа.

В то же время поступающие на младшего специалиста на базе 11 классов в этом году подают заявления в электронной форме. Для этого им нужно зарегистрировать электронный кабинет – такая возможность открыта с сегодняшнего дня до 18 часов 25 июля. Подача заявлений начнется 12 июля и продлится до 1 августа для поступающих на основе собеседования, экзаменов или творческих конкурсов, и до 8 августа для лиц, поступающих на основе сертификатов ВНО.

Как сообщалось ранее, началась регистрация электронных кабинетов, через которые абитуриенты будут подавать заявления о вступлении в украинские вузы.

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