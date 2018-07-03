«Академик» и «Сирота»: Самые известные байкеры Донецка – в Киеве (Фото). Новости

На днях в Киеве отгремело событие «Harley-Davidson 115th Anniversiry Celebration». Это праздник всех поклонников американской компании, которая более столетия выпускает легендарные мотоциклы. И тех, кто взял два колеса, двигатель и руль, кто стремится к свободе на «железном коне», для которых рев мотора стал шансом следовать своей мечте. И таких в столице собралось более двухсот человек с разных уголков Украины.

Маршрут колонны мотоциклов блестящих хромом в лучах летнего солнца стартовал от салона – официального дилера Harley-Davidson в Украине, потом запланированная часовая остановка на Софиевской площади, а финиш был в КВЦ «Парковый», где до утра продолжилось празднование.

Среди множества мотоциклов на Софиевской площади встретились два до боли знакомых – с номерами «АН» и «Сирота».

Управляет Харлеем с донецкими номерами Александр «Академик» Забродин. Такое прозвище его «коллеги» из клуба H.O.G. Kiev Chapter Ukraine дали, когда узнали, что он является членом-корреспондентом Академии транспорта Украины.

«Я всю жизнь работал и продолжаю работать в металлургии. Работал на "Азовстали", Макеевском и Алчевском меткомбинатах. Сейчас работаю директором по транспорту в ArcelorMittal. По работе часто езжу в командировки в Казахстан, Чехию и разные города Украины, в частности в Кривой Рог», – рассказал 59-летний байкер «Донецким новостям».

За рулем мотоцикла он практически 45 лет. Мотоциклами Александр «заболел» еще в юношестве – впервые попробовал проехаться в 15-летнем возрасте. Тогда это был советский «Минск». Ему понравилось, но вкус к мотоциклам эволюционировал в течение долгого периода времени. В 2002 году ему довелось сесть на Harley-Davidson, и тогда Забродин понял, что хочет себе этот легендарный мотоцикл. С 2011 года «Академик» рассекает на Harley Davidson Heritage Softail.

У «Академика» двое детей. Он с улыбкой вспоминает, какой интерес у ребятни вызывает Харлей. Однажды в Донецке его 2-летняя дочь «помогала» ему ремонтировать мотоцикл. Как только отец отвернулся, дочурка просунула крупную бусинку в выпускное отверстие глушителя. Он долго не понимал, почему байк отказывается заводиться. Без полной разборки глушителя обойтись не удалось.

Сейчас Александр вместе с семьей живет в столице Украины. Из Донецка они вынуждены были уехать в августе 2014 года. Оставаться в оккупированном городе не было сил и возможности, т.к. в адрес Забродина стали поступать откровенные угрозы за его патриотическую позицию.

Александр – настоящий трудоголик и любящий отец. Тем не менее, он находит время для дружеских встреч с одноклубниками и поездки на своем байке. На Харлее дончанин успел исколесить большинство европейских стран, за исключением Скандинавии и Англии. Наслушавшись рассказов одноклубников, Александр мечтает проехаться по фьордам Норвегии и Финляндии, посетить те страны, в которых быть еще не приходилось.

Александр Сирота – пожалуй, самый известный байкер из Донецка, состоящий в мотоклубе «Падонки Данбасс». С началом войны часть активных байкеров перебралась в Киев. Среди них и Сирота.

Первый раз на мотоцикле Александр прокатился, когда ему было 13 лет. Это был «Восход». «Как сейчас помню. Мотоцикл был зеленого цвета. Купил его за 30 рублей. Много чего в нем переделал. Потом была "Ява", "ЧеЗет", "Касик-750", "Хонда"… Для души – это два колеса, а четыре – исключительно для работы», – отметил Сирота.

На юбилей Харлея дончанин приехал на шикарной Honda Gold Wing. «Я еще не заработал на Harley-Davidson», – шутит 50-летний байкер.

Свой мотоцикл Сирота холит и лелеет, ведь ему с большим трудом удалось его вывезти из Донецка. «Я уехал в 2015 году. Почему не как все? Верил, что Донецк по-прежнему будет одним из лучших городов Украины… Я потерял много – завод по производству горнопромышленного оборудования, рестораны "Хай Вэй" и "Биф Фиш Гриль", паб "Тироль"», – сказал он, добавив, что от ресторанного бизнеса отошел, и в столице зарабатывает тем, что продолжает производить горнопромышленное оборудование.

Анна Курцановская, РПД «Донецкие новости»

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