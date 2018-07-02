Патруль СММ ОБСЕ имеет доступ к неконтролируемому участку украино-российской границы. Новости

Сотредникам Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ постоянно угрожают на неподконтрольной украинской власти территории Донбасса. Об этом сказал первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг, пишет «Укринформ».

«Информирование о случаях препятствования передвижению наблюдателей определено в мандате миссии. Мы это делаем каждый день в наших ежедневных отчетах. Причины таких ограничений разные. Это могут быть так называемые пассивные ограничения, с которыми мы сталкиваемся на регулярной основе, в частности минные поля. Однако мы также сталкиваемся и с активными препятствиями, которые почти всегда случаются в неподконтрольных правительству районах», – сказал Хуг.

Он также рассказал, что патрули миссии могут посещать участок украинской границы с Российской Федерацией, но с определенными ограничениями. «На их пути к неподконтрольному участку границы с РФ они должны проходить через многочисленные блокпосты, и к моменту их прибытия на границу вооруженным лицам на границе уже известно об их патруле. До сих пор вооруженные формирования не предоставили нам поддержки, необходимой для открытия постоянных представительств вблизи неконтролируемого участка границы с Российской Федерацией. Да, мы наблюдаем там передвижения автомобилей и людей. Однако то, что мы можем там увидеть, очень сильно контролируется. Это нельзя назвать независимым мониторингом, когда вооруженные лица требуют от нас, чтобы мы находились на определенном расстоянии от пунктов пропуска на границе», – рассказал Александр Хуг.

По его словам, мандатом миссии не предусмотрены полномочия на проверку транспортных средств, пересекающих границу. «Например, если наблюдатели зафиксировали на границе автомобиль с закрытым грузовым отсеком, у нас нет никаких средств для открытия груза. Мы лишь можем констатировать, что зафиксировали грузовик с закрытым грузовым отсеком. Конечно, эти авто могут перевозить что угодно, но мы не знаем, что там внутри. Так, в публичном пространстве звучит много сообщений, что эти грузовики могут перевозить военное оборудование, а также вопросов, почему мы об этом не сообщаем. Но мы не имеем исполнительного мандата на такие инспекции. Также существуют противоречия в переводе с английского и понимание в контексте украинского и русского языков терминов "мониторинг" и "контроль". Итак, часто "мониторинг" переводится, как "контроль". Но это ошибка, ведущая к искажению восприятия», – уточнил Хуг.

Ранее сообщалось, что, как заявил Хуг, СММ ОБСЕ на Донбассе не ремонтирует разрушенное обстрелами жилье и не доставляет продукты питания, но устанавливает нуждающихся и помогает обеспечить доступ ответственных структур для предоставления такой помощи.