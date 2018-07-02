Операция одному воину стоила $10 тыс.: Как работают стоматологи-волонтеры в зоне ООС (Фото). Новости

В поселке Карловка (Донецкая обл.) – 10 км от зоны боевых действий – расположен бесплатный стоматологический кабинет для украинских бойцов. На выходных в зону операции Объединенных сил (ООС) приехали волонтеры-стоматологи, которые лечили военных, пишет «Gazeta.ua».

Сюда, в рамках проекта, приезжают стоматологи со всей Украины. Предоставляют бесплатную стоматологическую помощь всем бойцам, которые в ней нуждаются. «Десятки бойцов прибывают к нам из разных уголков. Мы сейчас делаем имплантацию зубов для наших защитников. Время от времени к нам приезжают стоматологи, которые занимаются восстановлением зубов методом имплантации. Эти операции проводятся прямо здесь. Стоят они совсем недешево. Поэтому не все бойцы могут себе позволить пройти эту процедуру в мирной стране. Особенно, если это касается добровольцев, которые воюют бесплатно. Например, операция с восстановлением зубов одном таком воину стоила до $10 тысяч», – рассказал руководитель волонтерского проекта «Тризуб Дентал» Игорь Ященко.

Операции с восстановлением зубов у бойцов проходят под руководством руководителя Национального союза стоматологов Украины Мирона Угрина. «Каждый приезд это 50-70 имплантатов. Эта процедура – бесценна. Я не говорю о том, сколько стоят имплантаты. Речь идет о том, что парням и девушкам мы сможем восстановить их естественные зубы. Тогда, как государство гарантирует им только съемные протезы и некоторые несъемные конструкции, которые делаются по устаревшим технологиям. В среднем цена одного импланта от $300 до $600 и более. Все зависит от уровня сложности операции. У государства нет ресурса, чтобы нам помогать. Их стоматологическая система устарела», – говорит руководитель союза.

«Во всем мире стоматологи самоорганизуются, образуют палаты стоматологов и ведут управление этим направлением. А не какие-то чиновники из министерства, которые придумывают для нас лицензии, проверки. Сегодня государство выделяет людям на один прием у стоматолога – 1 грн 10 коп. Это безумие, поэтому нужно менять советскую систему, которая кормит чиновников, однако не заботится о простых гражданах», – добавил Мирон Угрин.

Напомним, в Мариуполе (Донецкая обл.) учащийся професионального машиностроительного лицея по собственной инициативе пришел в госпиталь ВСУ, чтобы предложить услуги парикмахера находящимся на лечении воинам ВСУ.

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