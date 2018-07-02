На Донетчине за выходные произошло 47 пожаров на открытых территориях. Новости

В Донецкой области из-за жаркой погоды возникает большое количество пожаров на открытых территориях. В течение выходных дней произошло 47 возгораний сухой травы, мусора, лесной подстилки и камыша. Об этом сегодня, 2 июля, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Донецкой области.

Как отмечается, пожары произошли в Константиновке, Мариуполе, Краматорске, Дружковке, Бахмуте (до переименования – Артемовск), Покровске (до переименования – Красноармейск), Селидово, Авдеевке, Торецке (до переименования – Дзержинск), Славянске, Доброполье, а также, в Великоновоселковском, Мангушском, Славянском, Покровском, Марьинском, Бахмутском, Лиманском, Никольском и Селидовськом районах области.

В ГСЧС напоминают жителям Донетчины об опасности разведения костров на открытых территориях и во время уборки приусадебных участков, а также, выжигания сухой травы и мусора. В службе спасения призывают строго соблюдать правила безопасности во время отдыха в лесопарковых зонах. «Ведь нарушение элементарных правил пожарной безопасности может привести к масштабным пожарам и трагическим последствиям», – отмечается в сообщении.

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