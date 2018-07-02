Лисичанск: Во время пожара в жилом доме погиб мужчина. Новости

В Лисичанске (Луганская обл.) во время пожара в доме погиб 35-летний мужчина. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Луганской области.

Как отмечается, информация о пожаре в жилом доме Лисичанска поступила на линию Службы спасения «101» 30 июня в 21:27. Прибыв на место происшествия, спасатели выяснили, что в горящем доме, возможно, находится человек. Во время тушения пожара, они обнаружили тело погибшего мужчины 1983 года рождения.

«Пожар был локализован в 22:01 и ликвидирован в 22:53. К ликвидации пожара было привлечено 9 огнеборцев и 2 единицы поженжно-спасательной техники», – говорится в сообщении.

Причины пожара выясняют специалисты.

Фото: пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Луганской области

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