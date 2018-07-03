Маршрут поезда «Мариуполь-Киев» продлили до Жмеринки. Новости

Маршрут поезда «Мариуполь (Донецкая обл.) – Киев» продлили.

Поезд №104 Д «Мариуполь-Киев» теперь будет ездить до Жмеринки (Винницкая обл.). Как и раньше, поезд будет отправляться из Мариуполя в Киев в 14:50. В столицу он прибудет в 07:15, а затем в 12:13 несколько вагонов проследуют в Жмеринку. Обратно поезд отправится в 11:15. Со следующей недели поезд «Мариуполь-Жмеринка» имеет номер №104 П.

Как объяснили в пресс-службе «Укрзализныци», продление маршрута связано с увеличением пассажиропотока в направлении Жмеринки.

Стоит отметить, что раньше в Жмеринку и Винницу можно было доехать на поезде «Мариуполь-Львов» за 22 часа 2 минуты. Львовский поезд прибывает в Жмеринку в 10:52. На сайте «Укрзализныци» уже можно забронировать места на поезд «Мариуполь-Жмеринка», который находится в дороге 21 час 23 мин.

Источник: MRPL.CITY

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