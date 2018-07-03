Результаты ВНО не являются решающими для поступления в вузы абитуриентов из неподконтрольного Донбасса, – Карандий. Новости

2 июля началась регистрация электронных кабинетов абитуриентов. При этом абитуриенты из неподконтрольной украинским властям части Донбасса могут поступать через образовательные центры «Донбасс-Украина» и «Крым-Украина», где результаты ВНО не являются решающими и обязательными для того, чтобы вступить в вузы Украины. Об этом рассказал директор Украинского центра оценивания качества образования Вадим Карандий (на фото), передает «Громадське радіо».

По его словам, 2 июля началась дополнительная сессия ВНО. «Где-то около 1,5 тыс. человек 2 июля сдавали тест по украинскому языку и литературе. Это небольшое количество, но это лица, у которых при определенных жизненных обстоятельств случилось так, что они его проходят именно в этот день», – отметил Карандий и добавил, что в том числе есть и абитуриенты из неподконтрольных территорий.

Как рассказал директор Украинского центра оценивания качества образования, точно сказать, сколько абитуриентов из неподконтрольных территорий в этом году приняли участие в ВНО, трудно, потому что это оценочные показатели. В центре могут только догадываться, что человек из соответствующей территории – исходя из способа подачи заявления. «Сейчас истинную статистику собрать достаточно сложно, так как на сегодня действует отдельная система поступления в вузы Украины – через образовательные центры "Донбасс-Украина" и "Крым-Украина", где результаты ВНО не являются решающими и обязательными для того, чтобы вступить в вузы Украины», – сообщил он.

Также Карандий отметил, что процесс происходит примерно одинаково из года в год. «Все дело в том, что для многих лиц из соответствующих территорий даже введение образовательных центров "Донбасс-Украина" и "Крым-Украина"» – это просто еще дополнительный шанс для поступления в высшие учебные заведения. Некоторые пробуют себя, сдавая ВНО, и в случае, если эта попытка не очень удачна, идут поступать через систему образовательных центров», – объяснил он.

По словам директора Украинского центра оценивания качества образования, всего в этом году приняли участие во внешнем независимом оценивании, сдавая тесты по украинскому языку и литературе, более 320 тыс. участников. «Если говорить о количестве тех, кто сдавал 3-4 экзамена, это те выпускники, которые хотят поступать в высшие учебные заведения, то их количество значительно меньше – где-то 210 тыс. Должен сказать, что результат ВНО – это около 180 тыс. участников, это те, которые имеют положительные оценки от 100 до 200 баллов по 3-4-м предметам. Все они являются потенциальными абитуриентами, они перешли на следующий этап, создают электронные кабинеты, и будут соревноваться в конкурсе на поступление в высшее учебное заведение», – отметил Карандий.

Кроме того, он рассказал, что выбор предметов абитуриентами в течение последних нескольких лет и в этом году меняется. «В основном здесь влияние оказывают высшие учебные заведения, которые формируют правила приема. В зависимости от того, какие предметы они выставляют на конкурс, такие предметы и выбирают абитуриенты. Правда, в прошлом году, как мы помним, Министерство образования ввело в условиях приема единый перечень предметов ВНО, по которым осуществляется отбор в вузы. Это значительно повлияло на ситуацию, связанную с выбором предметов», – сообщил Карандий.

«Крупнейшим лидером по приросту участников ВНО по выбору предмета является английский язык, потому что английский является наиболее распространенным на все направления специальностей», – добавил он.

Также Карандий отметил прирост на математику и географию.

Напомним, дипломы и другие образовательные документы, выданные на временно неподконтрольных украинской власти территориях Донецкой и Луганской областей и АР Крым, не признаются и не имеют юридической силы ни в Украине, ни в других странах мира.

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