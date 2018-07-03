Россия не собирается останавливаться на Донбассе и Крыму, – Муженко. Новости

Указ президента РФ Владимира Путина, которым переименованы полки и дивизии российской армии (некоторые части получили названия украинских городов), озвучивает претензии на земли других народов. Такое мнение на своей странице в Facebook высказал глава Генерального штаба ВС Украины Виктор Муженко (на фото).
«Украинская армия имеет собственные военно-исторические традиции, и действия России никак на нас не влияют», – написал Муженко.
Он считает, что данный указ – это четкий сигнал миру. «Эта маркировка территории и озвучивание претензий на земли других народов, к которым Россия не имеет никакого отношения… Это четкий сигнал нам и миру, что агрессор не собирается останавливаться на Донбассе и Крыму. Он также направлен на мобилизацию пророссийских сил на территории Украины», – написал глава Генштаба.
Напомним, Путин присвоил частям российской армии имена украинских городов.
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