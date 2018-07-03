Ситуация в пунктах пропуска утром 3 июля: Проезда ожидали 175 авто. Новости

Ситуация в пунктах пропуска утром 3 июля: Проезда ожидали 175 авто

ДН

03.07.18 08:39dnews.dn.uaНовости

Фото: Государственная пограничная служба Украины

Сегодня утром, 3 июля, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 2 июля линию разграничения через КПВВ пересекли 39 тыс. человек и 5,3 тыс. транспортных средств:

  • КПВВ «Майорск» – 8205 человек и 1015 транспортных средств;
  • КПВВ «Марьинка» – 8970 человек и 1770 транспортных средств;
  • КПВВ «Новотроицкое» – 7900 человек и 1605 транспортных средств;
  • КПВВ «Гнутово» – 4030 человек и 945 транспортных средств;
  • КПВВ «Станица Луганская» – 9945 человек.

Сегодня утром в КПВВ ожидали 175 автомобилей:

  • КПВВ «Майорск» – 30/30;
  • КПВВ «Марьинка» – 0/40;
  • КПВВ «Новотроицкое» – 0/35;
  • КПВВ «Гнутово» – 20/20.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Марьинка»:

  • Геннадий: «На 6:30 очередь выше середины моста»;
  • Татьяна: «7:10. В сторону Украины "Каргилл" и "нулевой" украинский – пеших очень много, авто на "Каргилле" на подъеме моста, "нулевой" украинский – около 50 машин, основной на знаке "70"».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.

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