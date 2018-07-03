Пострадавший от взрыва на Донетчине подросток находится в тяжелом состоянии. Новости

Подросток, серьезно пострадавший в результате взрыва в селе Златоустовка (Волновахский р-н, Донецкая обл.), находится в тяжелом состоянии.

По словам матери мальчика, она находилась на работе, когда ей позвонил сын. «Он кричит мне в трубку: "Мама, я умираю!". Я сначала подумала, что это шутка, но затем поняла, что случилась беда», – рассказывает она.

Отец привез мальчика в местную больницу, но там лишь обработали раны и наложили бинты. Уже на «скорой» мальчика повезли в Волноваху, но там отказались принимать ребенка с такими тяжелыми травмами. «Нам сказали, что нужно ехать в Мариуполь, только здесь могут помочь. Мы ехали по разбитой дороге, я держала своего сына, он находился в сознании и ему было очень больно», – говорит мама пострадавшего.

В Мариуполе ребенка прооперировали, операция длилась несколько часов. «Врачи утверждают, что состояние тяжелое, сильно поврежден кишечник, но жить должен. Нам сразу сказали, что нужных лекарств в больнице нет, пока они займут медикаменты в аптеке, но их нужно вернуть. Позднее нам дадут список. Врач сказал, что сумма будет огромная, мы пока не знаем, какая», – добавляет она.

Как уточнила мама, ее сыну 13 лет. Травмы ребенок получил в результате разрыва патрона среднего размера. «Мы живем в центре, там, где проходит трасса. Мой сын нашел на трассе патрон, принес домой, раскрутил его, а из него высыпался порох, который тут же взорвался...», – сообщила подробности произошедшей трагедии мама мальчика.

Сейчас ее сын в реанимации. Сегодня, 3 июля, утром у мальчика третий раз открылось кровотечение. Ребенку провели вторую операцию. Специально для этого в больницу приезжали военные медики. Сейчас он находится в тяжелом состоянии.

Благодаря помощи волонтеров и неравнодушных жителей ребенок сейчас обеспечен медикаментами. Стоимость лекарств в сутки составила 1148,52 грн.

Позже родственники мальчика сообщили, что с зарплатой карты, принадлежащей отцу мальчика, были украдены деньги: сняты сначала 6 тыс. грн, а затем 5 тыс. грн. Родители не успели снять ничего. В настоящее время семья мальчика уже обратилась в полицию и банк. Известно, что деньги были сняты в Киеве.

Напомним, на Донетчине из-за взрыва неустановленного предмета травмирован подросток. Это второй случай травмирования ребенка в Донецкой области за сутки 2 июля. Ранее сообщалось, что в селе Заря (Константиновский р-н, Донецкая обл.) в результате взрыва боеприпаса травмирован несовершеннолетний.

Источник: Сайт города Мариуполя

Читайте также: