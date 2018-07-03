В штабе ООС рассказали о новых опорных пунктах в районе Золотого-4. Новости

Военнослужащие в районе населенного пункта Золотое-4 (Партизанское) развили занимаемое тактическое положение, образовав новые опорные пункты и другие элементы боевого порядка, а также взяли под контроль дороги. Об этом сегодня, 3 июля, сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

«Военнослужащие отдельной механизированной бригады из состава Объединенных сил на направлении "Попасная-Первомайское", развивая оборонительные позиции, которые были обустроены военными бригад, выполнявших задачи ранее, во взаимодействии с ротой глубинной разведки из состава резерва Объединенных сил усовершенствовали и развили занимаемое тактическое положение, образовав новые опорные пункты и другие элементы боевого порядка, которые в дальнейшем составят полноценную полосу обеспечения», – говорится в сообщении штаба.

Кроме того, в пресс-центре отметили, что также были взяты под контроль дороги, которыми могли перемещаться диверсионно-разведывательные группы и контрабанда. «Уже сейчас такие действия невозможны. Для населения Золотого-4 направляется гуманитарная и социальная помощь, начато решение индивидуальных запросов жителей», – рассказали в штабе.

Напомним, над поселком Золотое-4 подняли флаг Украины.

Ранее сообщалось, что украинские военные взяли под свой контроль поселок Золотое-4.

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