На Донетчине отменили фестиваль «Купальські роси». Новости

В Донецкой области за две недели до проведения был отменен фольклорный этнографический фестиваль «Купальські роси». Об этом сообщила и.о. начальника управления культуры и туризма ДонОГА Светлана Шмелева.

По ее словам, решение об отмене мероприятия принял новый руководитель области Александр Куць.

Планировалось, что фестиваль пройдет на берегу водохранилища регионального ландшафтного парка «Клебан-Бык» в Константиновском районе.

«Фестиваль был отменен из-за обострения ситуации вблизи Константиновского района. Сейчас готовится соответствующее поручение об его отмене, которое должен подписать Александр Куць», – сказала она.

Как отметил житель Александро-Калиново, председатель общественной организации «Энеида» Андрей Тараман, в последнее время в окрестностях района тихо, выстрелов не слышно, поэтому об обострении ситуации речь не идет.

Представители общественных организаций и общин Донетчины вели длительную подготовку к фестивалю и были удивлены решением об отмене и до последнего не знали об этом.

«К фестивалю активно готовились города, села вокруг „Клебан-Быка“, в частности, по моему приглашению должны были приехать гости со многих уголков Украины. Также на фестивале планировалось проведение большого совещания общественных организаций, было забронировано жилье. 27 июня на ProZorro был отменен тендер на трансфер гостей из Житомира, то есть о решении было известно еще 25−26 числа. Удивляет, что до сих пор нет объявления об отмене фестиваля. Это какая-то нелепость и проявление некомпетентности чиновников управления культуры», – отметил руководитель ОО «Культурно-образовательный фонд Liberi Liberati» Максим Потапчук.

Максим Потапчук отмечает, что отмена фестиваля – плохая новость из-за напрасно потраченных усилий и договоренностей. Но также общественники надеются, что новый глава области наведет порядок в многочисленных некачественных фестивалях, которые проводились «для галочки».

Отметим, что фестиваль «Купальські роси» был инициирован экс-руководителем Донетчины Павлом Жебривским в рамках создания Единого культурного пространства в области.

Фестиваль под таким названием ежегодно с 2005 года проводится Жебривским на его родине – в селе Немиринцы Житомирской области. В 2016 году он отвез 150 чиновников области на двухдневное празднование данного фестиваля.

Источник: ИА «Вчасно»

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