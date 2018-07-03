Режим прекращения огня у ДФС не соблюдается, – ОБСЕ . Главная

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ продолжали содействовать обеспечению функционирования Донецкой фильтровальной станции (ДФС), в том числе путем мониторинга соблюдения режима прекращения огня. Об этом говорится в отчете Миссии.

«30 июня и 1 июля наблюдатели, осуществлявшие мониторинг в районах вблизи ДФС, слышали нарушения режима прекращения огня, несмотря на предоставленные четкие гарантии безопасности», – говорится в сообщении.

Днем 30 июня, пребывая на юго-западной окраине Ясиноватой на протяжении ориентировочно 1 часа, наблюдатели слышали 4 взрыва неопределенного происхождения, а также около 30 очередей и выстрелов из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия на расстоянии 1–6 км в секторе от юго-запада до запада.

На следующий день, осуществляя мониторинг примерно в 1 км к северо-западу от железнодорожного вокзала в Ясиноватой в течение примерно 6 часов, члены патруля Миссии слышали 6 взрывов неопределенного происхождения и ориентировочно 130 выстрелов и очередей из стрелкового оружия – все в 1–4 км к юго-западу и западо-юго-западу.

Кроме того, 30 июня наблюдатели зафиксировали свежие повреждения вследствие стрельбы в жилом районе Ясиноватой. На ул. Гоголя, 45, на западной окраине населенного пункта, наблюдатели видели 2 свежие пробоины с северно-западной стороны гаража, приблизительно в 5 метрах от дома.

По их оценке, повреждения возникли в результате огня из стрелкового оружия, который велся с западного направления. Жилец дома рассказал членам патруля СММ, что 29 июня, между 17:30 и 18:00, он слышал стрельбу.

Напомним, миссия США при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) призывает Российскую Федерацию и контролируемых ею незаконные вооруженные формирования (НВФ) на Донбассе отвести силы от Донецкой фильтровальной станции (ДФС), как это предусмотрено Минским меморандумом с сентября 2014 года.

Читайте также: