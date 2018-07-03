Комендантский час – он такой комендантский: В «ДНР» обсуждают, для кого «ДонМак» работает ночью. Новости

В «ДНР» сократили время действия комендантского часа, однако не отменили его. При этом сеть закусочных «ДонМак» (действует на мощностях захваченных ресторанов McDonald's) в мае, июне и июле текущего года рекламирует круглосуточную работу своих автораздач. Об этом свидетельствуют опубликованные в соцсетях объявления. Местные жители обсуждают, для кого именно круглосуточно работают заведения.

Объявление о работе «ДонМака» в Донецке в мае: «Крытый Рынок: зал с 7:00 до 22:00, автораздача – круглосуточно. Площадь Ленина: зал с 8:00 до 22:00, экспресс-окно – круглосуточно. После 22:00 пешеходы обслуживаются на автораздаче». Подобное объявление в конце июня: «Автораздача на Крытом рынке и экспресс-окно на пл. Ленина работают круглосуточно».

Местных жителей в соцсетях интересует вопрос, почему «ДонМаки» работают во время комендантского часа. Выдвигаются предположения, для кого продают еду ночью:

Тыковка‏: «"ДонМаки" вовсю рекламируют круглосуточную работу своих автокормежек... Комендантский час – он такой комендантский»;

Олег: «Вдруг коменданты проголодаются»;

Феликс: «А кого вы обслуживать после 23:00 собрались?»;

Антон: «Людей в форме… В спортивной форме, чтобы бежать».

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