Чтобы не печалились от взлета цен: В соцсетях обсуждают сокращение комендантского часа в «ДНР». Новости

В «ДНР» сократили время действия комендантского часа. Однако многие люди недоумевают, в чем смысл оставшихся нескольких часов КЧ, и считают, что сокращение комчаса призвано отвлечь людей от проблем. Об этом местные жители пишут в соцсетях.

Некоторых людей уменьшение продолжительности комчаса обрадовало:

«Bachurina Ka»: «Наконец-то... 4 года, как в зоне»;

Юлия: «Ооооо, шикарно»;

Анастасия: «Все на радостях кинулись гулять»;

Екатерина: «Ура, ура, ура! Еще бы зарплаты подняли».

Однако многие считают бессмысленным комендантский час в целом и не понимают, почему его сократили, а не отменили совсем:

Катерина: «И смысл 4-часового комендантского часа? Уже б вообще убрали»;

Евгений: «Неужели... Он вообще бессмысленный, пора его убрать давно»;

Данил: «А толку с комендантского часа вообще?»;

Виктор: «Интересно, в чем тогда идея была комендантского часа? Типа что-то наладилось и можно до часа гулять?»;

Пелагея: «В чем смысл 4-х часов КЧ?».

Также местные жители в соцсетях выдвигают различные предположения, для чего был сокращен комчас. Жители Донецка, в частности, считают, что сокращение комендантского часа призвано отвлечь внимание людей от повышения цен на продукты и на проезд в гортранспорте:

Катерина: «Чтобы не сильно печалились от взлета цен на курочку, и подорожавшего проезда»;

Аина: «Это просто перед выборами»;

Серый: «Какая большая и полезная новость, ни пенсии не увеличили, ни зарплаты, зато сократили комендантский час. Прям вселенская радость, прям жить легче стало, стрелять перестали»;

«Шиза»: «Хозяин удлинил Шарику поводок»;

Милена: «Все близится к развязке, чтоб постепенно привыкали»;

«Полиграф-Полиграфович»: «Шоб бухали подольше на лавочках, да и кабаки подольше работали. Денег в республике все меньше, вот и приходится как-то хозяевам выкручиваться»;

Анна: «Лучше бы зарплату вовремя давали»;

«Серый»: «Есть куча вопросов, которые надо решить, они были и раньше. Это уменьшение комендантского часа отводит от вопросов зарплаты и пенсии, ведь многие обрадуются, хотя денег как не было на прогулки, так и не будет еще долго. Можно обрадоваться, конечно, но это не столь масштабная плюшка для народа, который сильно всем недоволен».

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