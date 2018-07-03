Состав группы коммуникаторов по урегулированию конфликта на Донбассе может измениться, – политолог. Новости

В 2018 году ожидается смена переговорщиков в группе нормандской четверки, специалисты которой ведут диалог об урегулировании ситуации на Донбассе. Такое мнение высказал политолог, директор Украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник, передает ГолосUA.

«В кулуарах говорят о замене коммуникаторов по Донбассу со стороны США. Коммуникатором будет уже не (спецпредставитель США Курт) Волкер... Волкер сохранил свою должность, но реально теперь этим будет заниматься (помощник президента США по нацбезопасности Джон) Болтон», – отметил политолог.

По словам Бортника, также ожидается замена коммуникаторов со стороны РФ.

«В кулуарах говорят, что сменится коммуникатор со стороны РФ – скорее всего, вместо помощника президента Суркова будет полпред президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич. Сурков формально сохранит свою должность, но фактически полномочия отойдут Бабичу»,– считает эксперт.

Он также предположил, что украинская часть состава коммуникационной группы также будет изменена.

«От Украины тоже может поменяться коммуникационная группа – вся, кроме Медведчука. Медведчук власть устраивает, а остальных власть поменяет на тех, кто способен более эффективно договариваться по-новому. Это слухи пока что, непроверенные. Цель замены – перезагрузить переговорный формат. То есть между нынешними переговорщиками уже накоплен огромный груз недоверия, обид, личных конфликтов и так сложно достигать любых компромиссов. Поэтому нужны новые переговорщики, которые могут попытаться перезагрузить переговорный формат», – подытожил Бортник.

Напомним, ранее Владислав Сурков был переназначен помощником президента России. Как сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, он продолжит курировать урегулирование ситуации на неподконтрольной украинской власти части Донбасса с российской стороны.

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