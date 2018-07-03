На Луганщине второй день горняки отказываются спускаться в шахту. Новости

Горняки шахты имени Г.Г. Капустина ОАО «Лисичанскуголь» уже второй день отказываются спускаться в забой. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец.
«Горняки второй смены шахты имени Г.Г. Капустина ОАО "Лисичанскуголь" отказались спускаться в забой, выдвинув администрации ряд требований, в том числе по погашению задолженности по заработной плате», – написал он.
По его словам, горняки шахты «Нововолынская» (Львовская обл.) также присоединились к забастовке.
«Горняки первой смены шахты №10 «Нововолынская» отказались подниматься на поверхность. Впоследствии к ним присоединились коллеги из второй смены. В общем под землей сейчас находится 47 человек», – проинформировал Волынец дополнив, что к ним присоединилась и третья смена.
Известно, что проходчики, работники ведущих профессий, добывающих уголь, приступили к работе, но не спустились в шахту.
Волынец пояснил причину протестов: «К такому шагу они вынуждены прибегнуть из-за задолженности по заработной плате, которая уже составляет три месяца. С шахтерами не рассчитались за апрель, май и июнь. Кроме погашения задолженности протестующие требуют выделения средств на достройку шахты».
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