В Краматорске демонтировали камень, так и не ставший монументом (Фото). Новости

Коммунальные службы Краматорска (Донецкая обл.) демонтировали на бывшей Комсомольской площади закладной камень, который установили несколько десятков лет назад. На этом месте планировалась установка монумента комсомольской славы.

В феврале 2016 года местные «свободовцы» сняли с каменной глыбы табличку, на которой было написано для чего установлен камень.

Как сообщалось ранее, 22 мая, на центральной площади Краматорска была извлечена из земли «капсула времени». Вскрыть ее, согласно пожеланиям молодежи прошлого века, предполагалось в 2070-м году, однако, в связи с капитальной реконструкцией центральной площади города, планы изменились. Как выяснилось, в ней было послание пионерам будущего

Источник: «Общежитие»

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