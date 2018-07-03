Сводка из зоны ООС за 2 июля: Версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки зафиксирован 21 обстрел украинских позиций, 1 украинский военнослужащий был ранен. Об этом сегодня, 3 июля, сообщили в штабе Операции объединенных сил.

На луганском направлении в районе населенных пунктов Крымское и Причепиловка противник применял автоматические гранатометы и стрелковое оружие.

В районе Светлодарской дуги позиции сил ООС обстреливались из стрелкового оружия в районе населенных пунктов Луганское и Новозвановка. Также противник совершил обстрел новых позиций на восточной окраине Золотое-4.

Позиции сил ООС в районе населенного пункта Новолуганское незаконные вооруженные формирования обстреляли из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

На донецком направлении НВФ обстреляли силы ООС у Песок из противотанковых гранатометов.

На мариупольском направлении наблюдалось наибольшее количество провокаций в районе населенных пунктов Водяное, Гнутово, Широкино, Павлополь, Чермалык и Лебединское, где противник вел огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В течение текущих суток противник 3 раза открывал огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по силам ООС у Крымского, что на луганском направлении, и в районе населенных пунктов Водяное и Широкино, что на мариупольском направлении.

В «ДНР» сообщают, что «за истекшие сутки со стороны ВСУ нарушений режима прекращения огня не зафиксировано».

На момент подготовки материала в «ЛНР» свою версию ситуации вдоль линии соприкосновения не обнародовали.