В органах ГФС Луганской области с начала года проведено 45 служебных расследований и проверок . Новости

В течение января – июня 2018 года в органах ГФС в Луганской области проведено 45 служебных расследований и проверок, по результатам которых в 23 случаях выявлены нарушения со стороны сотрудников ГУ ГФС в Луганской области и Луганской таможни ГФС. Об этом сегодня, 3 июля, сообщает пресс-служба ГУ ГФС в Луганской области со ссылкой на информацию отдела внутренней безопасности ГУ ГФС в Луганской области.

В сообщении отмечается, что по установленным нарушениям в правоохранительные органы направлено 7 материалов проверки для принятия решения согласно действующему законодательству.

«В текущем году по материалам отдела составлено 4 протокола о совершении административных правонарушений, связанных с коррупцией, относительно одного должностного лица ГУ ГФС в Луганской области и 3 административных протокола о совершении административного правонарушения, связанного с коррупцией, в отношении лиц Луганской таможни ГФС. Также руководителям ГУ ГФС в Луганской области и Луганской таможни ГФС направлено 8 представлений для принятия мер реагирования. По результатам их рассмотрения 9 сотрудников уволены из органов ГФС, 6 – объявлены выговоры», – сказано в сообщении.

Также сообщается, что «применены меры дисциплинарного воздействия к 5 работникам в виде лишения премий, 2 лицам объявлены замечания и вынесено 13 официальных предостережений».