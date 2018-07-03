США провели новую воздушную разведку на Донбассе. Новости

Беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B-30 Global Hawk провел новый разведывательный полет на Донбассе. Об этом сегодня, 3 июля, сообщается на странице PlaneRadar в Twitter.

«08:37 мск. Полетел к линии разграничения на Донбассе», – говорится в сообщении.

‏Отмечается, что беспилотник провел разведку вдоль линии разграничения.

08:37 мск.

Полетел к линии разграничения на Донбассе. pic.twitter.com/1Xsc7kXxXF — PlaneRadar (@ua4wiy_) 3 июля 2018 г.

Напомним, 13 мая утром разведывательный беспилотник Военно-воздушных сил США RQ-4B-30 Global Hawk совершил полет над линией разграничения на Донбассе. Также аналогичный полет был совершен 27 мая и 12 июня, 17 июня.