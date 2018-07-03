США провели новую воздушную разведку на Донбассе. Новости

США провели новую воздушную разведку на Донбассе

03.07.18 11:09dnews.dn.uaНовости

Фото: Twitter PlaneRadar

Беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B-30 Global Hawk провел новый разведывательный полет на Донбассе. Об этом сегодня, 3 июля, сообщается на странице PlaneRadar в Twitter.

«08:37 мск. Полетел к линии разграничения на Донбассе», – говорится в сообщении. 

‏Отмечается, что беспилотник провел разведку вдоль линии разграничения.

Напомним, 13 мая утром разведывательный беспилотник Военно-воздушных сил США RQ-4B-30 Global Hawk совершил полет над линией разграничения на Донбассе. Также аналогичный полет был совершен 27 мая и 12 июня, 17 июня.

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