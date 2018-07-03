Правозащитник рассказал о групповом смертельном случае: В «ЛНР» погибли заключенные. Новости

2 июля в «ЛНР» при выполнении работ в колонии в городе Хрустальный (до переим. Красный Луч) погибли двое заключенных. Об этом сегодня, 3 июля, на своей странице в Facebook сообщил представитель омбудсмена на Донбассе Павел Лисянский.

«Вчера днем (2 июля – прим. ред.), в колонии №19 (г. Красный Луч, неподконтрольная территория), произошел групповой смертельный случай. При выполнении работ погибли двое заключенных. Сейчас работаю над получением более точной информации. Прошу мониторинговую миссию ООН осуществить визит в данную колонию для документирования данной ситуации», – написал Лисянский.

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