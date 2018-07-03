Жители Золотого-4 рассказали ОБСЕ, что не чувствуют себя в безопасности. Главная

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ (СММ) в Золотом-4 зафиксировали 2 БТР-80, которые стояли по обе стороны бывшего объекта коммунальной собственности. Об этом говорится в отчете Миссии, обнародованном 2 июля.

Также отмечается, что на его территории пребывало 15–20 военнослужащих Вооруженных сил Украины (некоторые из них были вооружены автоматами).

«Здание расположено приблизительно в 200 метрах от функционирующей школы и примерно в 20 метрах от школьной игровой площадки», – подчеркивается в сообщении.

Четыре местные жительницы (40–70 лет) сообщили команде СММ, что они не чувствуют себя в безопасности, когда в центре их населенного пункта присутствуют военные. Они также были обеспокоены относительно того, стоит ли им отпускать своих детей на игровую площадку, ввиду военного присутствия неподалеку.

По данным штаба Операции объединенных сил за минувшие сутки противник совершил обстрел новых позиций на восточной окраине Золотое-4, где ВСУ развили занимаемое тактическое положение, образовав новые опорные пункты и другие элементы боевого порядка, а также взяли под контроль дороги.

Напомним, над поселком Золотое-4 подняли флаг Украины.

Ранее сообщалось, что украинские военные взяли под свой контроль поселок Золотое-4.

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