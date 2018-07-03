Прилепин о «Л-ДНР»: Кремль «взял Украину за хвост». Новости

Россия не признает подконтрольные себе «Л-ДНР», потому что «не может бросить» подконтрольную Украине часть Луганской и Донецкой областей. Об заявил российский писатель, участник незаконных вооруженных формирований «ДНР» Захар Прилепин.

По его словам Кремль «взял Украину за хвост», создав «Л-ДНР».

При этом он заявил, что ситуация на Донбассе ему «кажется на данный момент бесперспективной».

«Если по совести, то, конечно, вся экономика Донецка и Луганска переведена на Россию. Вся сфера образования так или иначе связана с Россией, курируется Россией, получают дипломы российского образца, специалисты готовятся в России, приезжают также российские специалисты во все сферы – и образовательную, и культурную, и политическую, и какую угодно. Мы-то все понимаем прекрасно! Да, не принято политического решения. Но мы тоже должны понимать логику. Как мы признаем эти части Донецкой и Луганской областей, а с остальными что», – сказал он.

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