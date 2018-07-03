В Авдеевке горят отходы производства грибов. Новости

Жители прифронтовой Авдеевки (Донецкая обл.) жалуются на невыносимый запах гари, исходящий с территории разрушенного обстрелами предприятия по выращиванию грибов.
Покинутое производство расположено в полях между городом и Авдеевским коксохимическим заводом. На данный момент стало известно, что удушливый запах исходит от тлеющих отходов на территории «Мико-фуда».
По словам начальника ГПСЧ №15 Андрея Костенко, в котловане происходит гниение отходов с выделением тепла и последующим тлением.
«Несколько раз мы заливали данные кучи, переворачивали гоном, но результатов это не давало. Нам неизвестен размер этого котлована, там сотни тон этих отходов, и так просто прекратить это тление невозможно. Решить проблему можно только комплексно. Разовыми мерами здесь не обойтись», – рассказал спасатель в газете «Заводчанин».
Костенко посоветовал жителям обратиться в военно-гражданскую администрацию Авдеевки для того, чтобы городские власти мобилизовали все службы для решения проблемы.
Источник: «Аvdeevka.city»
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