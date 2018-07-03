ДТП в «ДНР»: В Донецке столкнулись два автомобиля (Фото). Новости

В «ДНР» 2 июля произошло ДТП. Об этом сообщают пользователи соцсетей.
Авария произошла в Донецке, в районе «Мотеля» 2 июля в 17:20: вблизи пешеходного перехода столкнулись «ВАЗ-2101» и «Митсубиши». О пострадавших не сообщается.
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