В Украине созданы комиксы о «киборгах», оборонявших Донецкий аэропорт (Фото). Новости

В Украине созданы комиксы о «киборгах», оборонявших Донецкий аэропорт. Об этом на своей странице в Facebook сообщает 93-тя ОМБр.

«Киборги. Несокрушимые. Миссия: ДАП» и «Киборги. Штурм» – иллюстрированные рассказы об известных приключения небольшой группы бойцов девяносто третьей бригады на фоне жестких противостояний на территории легендарного Донецкого аэропорта, прорыв «дороги жизни» в ДАП, штурм монастыря.

«Только реальные события, реальные герои и настоящие подвиги – вот что находится под обложкой удивительных украинских комиксов, созданных в рамках проекта Всеукраинской общественной организации "Верные традициям" львовским автором Львом Квитом», – говорится в сообщении.

Готовя «Киборги. Штурм», авторы опросили 48 непосредственных участников событий, некоторые из которых и сегодня защищают Украину на Донбассе в составе 93-й бригады.