На Луганщине будут судить сбытчиков амфетамина. Новости

На Луганщине будут судить участников преступной группы, которая занималась изготовлением и сбытом амфетамина. Об этом сегодня, 3 июля, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

Сообщается, что облпрокуратурой утвержден и направлен в суд обвинительный акт в уголовном производстве по обвинению участников преступной группировки, которые организовали «нарколабораторию» по изготовлению психотропного вещества – амфетамина и его незаконный систематический сбыт на территории Луганской области, по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 307 УК Украины (незаконное изготовление, хранение и сбыт психотропных веществ в особо крупных размерах, совершенные организованной группой), ч. 3 ст. 313 УК Украины (незаконное изготовление, приобретение, хранение оборудования, предназначенного для изготовления психотропных веществ, совершенные организованной группой).

«Установлено, что житель города Новодружеск Луганской области, организовал преступную группу, в которую вошли двое жителей г. Новодружеска, которые на территории Луганской области занимались систематическим незаконным изготовлением и сбытом психотропного вещества – амфетамина. Проведенными в уголовном производстве негласными следственными (розыскными) мерами задокументированы факты реализации участниками группировки психотропных веществ в течение ноября 2017 – марта 2018 года», – сказано в сообщении.

Также сообщается, что в ходе проведенных обысков по местам проживания членов организованной группы изъято психотропное вещество – амфетамин общим весом более 90 граммов, что является особо крупным размером, денежные средства, полученные от реализации амфетамина, а также оборудование, которое согласно заключению судебной экспертизы, предназначено для изготовления амфетамина.

Относительно всех участников преступной группировки судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

За совершение преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 313 УК Украины, участникам организованной преступной группы грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.