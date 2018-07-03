Под Мариуполем серфингиста едва не унесло в открытое море. Новости

Спасатели аварийно-водолазной службы Мариуполя (Донецкая обл.) спасли серфингиста, которого уносило в открытое море.

«Вчера в 19:14 спасателям аварийно-водолазной службы поступило сообщение о том, что серфингист на кайтсерфинге терпит бедствие и его сильным ветром сносит в сторону "АСРЗ" и судоходного канала», – говорится в сообщении.

В указанный квадрат немедленно вышел аварийно-спасательный катер. Серфингист был благополучно поднят на борт катера и доставлен к берегу. Медицинская помощь ему не понадобилась.

Напомним, 1 июля в Азовском море спасали рыбаков.

Источник: «МариупольTV»