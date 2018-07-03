Золотое-4 начали разминировать. Новости

В поселке Золотое-4 (Луганская обл.) начались работы по обезвреживанию мин. Об этом сегодня, 3 июля, сообщил заместитель командующего ООС Александр Голоднюк.

«Процесс по разминированию уже начался. В частности, Объединенными силами уже разминировано местное кладбище и большинство дорог», – заявил он.

Александр Голоднюк считает существенной проблемой то, что жители одного населенного пункта могут быть разделены линией противостояния.

«Это создает дополнительные проблемы, но мы стараемся как можно скорее их решить. Сегодня, не нарушая Минских соглашений, армейцы взяли под контроль именно такую ​​территорию. Вскоре мы наладим здесь достойную жизнь для людей. Этот пример в дальнейшем будет стимулировать нас и побуждать жителей других населенных пунктов к возвращению в подчинение украинской власти», – надеется он.

Как сообщает оперативное командование «Север», разминирование – один из тех вопросов, которые волнуют местных жителей больше всего. Другие касаются режима въезда и выезда, обеспечения топливом на зиму и строительных материалов для ремонта поврежденных домов, медицинской помощи и обустройства рабочего места для участкового инспектора.

По данным штаба Операции объединенных сил за минувшие сутки противник совершил обстрел новых позиций на восточной окраине Золотое-4, где ВСУ развили занимаемое тактическое положение, образовав новые опорные пункты и другие элементы боевого порядка, а также взяли под контроль дороги. Также жители поселка рассказали наблюдателям ОБСЕ, что не чувствуют себя в безопасности из-за военного присутствия.

Напомним, над поселком Золотое-4 подняли флаг Украины.

Ранее сообщалось, что украинские военные взяли под свой контроль поселок Золотое-4.

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