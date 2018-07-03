В «ДНР» посчитали, сколько детей появилось на свет в роддомах «республики». Новости

За период с 25 июня по 2 июля 2018 года в «Донецкой народной республике» родилось 226 детей. Об этом сообщает пресс-служба «министерства здравоохранения ДНР».

Согласно сообщению, за неделю в родильных домах «ДНР» появилось на свет 226 малышей: 122 девочки и 104 мальчика.

Также в пресс-службе утверждают, что за период с 18 по 25 июня 2018 года в «ДНР» родилось 225 малышей: 111 девочек и 114 мальчиков. В 4-х семьях появились двойни: 5 мальчиков и 3 девочки.

Напомним, по данным правозащитных организаций, в «Донецкой народной республике» за 3,5 года вооруженного конфликта родилось 44 249 детей, а умерли 119 341 человек.

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