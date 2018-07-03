В Донецкой области установят памятник автору «Щедрика» (Фото). Новости

В Покровске (Донецкая обл.) вскоре установят памятник известному украинскому композитору и педагогу Николаю Леонтовичу, пишет «Урядовий курʼєр».

Жители города намерены почтить автора обработки знаменитого «Щедрика», «Дударика», «Піють півні» и других народных песен, учитывая то, что он в свое время здесь жил и работал.

В 1904 году Николай Леонтович приехал в Гришино (так тогда назывался населенный пункт), где работал преподавателем музыки и пения в школе железнодорожников, а впоследствии организовал хор рабочих, который выступал на митингах.

Скульптуру намерены установить в реконструированном городском парке «Юбилейный», который откроют ко Дню города и Дню шахтера в последнее воскресенье лета и назовут именем выдающегося композитора.

Разработал проект известный художник Донетчины Петр Антип.

Памятник состоит из нескольких элементов: гранитный камень и макет железнодорожного вокзала станции Гришино, бронзовая фигура Леонтовича, а еще стеклянная витрина с изображенными на ней нотами и ласточкой – символом «Щедрика», который есть на гербе города.

Работа над проектом продолжается, а поскольку существуют два варианта памятника, жителям города предложили принять активное участие в их обсуждении. Они отличаются формой одного из камней, а на одном из них нет стеклянной витрины

Николай Дмитриевич Леонтович – украинский композитор, хоровой дирижер, общественный деятель, педагог. Автор широко известных обработок украинских народных песен для хора «Щедрик», «Дударик», «Казака несут». Его обработка «Щедрика» известна во всем мире как рождественская колядка «Carol of the Bells». В ночь с 22 на 23 января 1921 года был убит агентом Гайсинской уездной ЧК Афанасием Грищенко. Текст рапорта, раскрывающий имя агента, был обнародован в 1990-х годах.

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