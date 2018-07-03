Украина рассчитывает на поддержку Сербии в вопросе миротворцев, – Порошенко. Новости

Украина рассчитывает на поддержку Сербии в вопросе миротворческой миссии по мандату Совбеза ООН на Донбассе. Об этом сегодня, 3 июля, президент Украины Петр Порошенко написал на своей странице в Twitter.
«Мы, безусловно, рассчитываем на поддержку Сербии в вопросе миротворческой миссии по мандату СБ ООН, чтобы восстановить суверенитет Украины на всех оккупированных территориях, и чтобы на украинскую землю пришел мир», – заявил Порошенко.
Отметим, что сегодня Порошенко находится с рабочим визитом в Сербии.
Напомним, президент Петр Порошенко обсудил с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом необходимость размещения миротворческих сил ООН на Донбассе.
Как сообщалось ранее, глава МИД Украины Павел Климкин сообщил, что в вопросе введения миротворцев на Донбасс во время встречи министров иностранных дел в Нормандском формате прогресса не было, но теперь его начали обсуждать всерьез.
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